Tips Perawatan Mobil Listrik dan Hybrid Seusai Dipakai Mudik
jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini banyak pemudik tidak hanya menggunakan mobil konvesional yang melakukan perjalanan mudik, tetapi juga kendaraan listrik dan hybrid.
Sama seperti pada mobil lainnya, kendaraan hybrid dan listrik harus mendapatkan perawatan agar peforma dan keamanan tetap terjaga.
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menjelaskan ada sejumlah komponen khusus yang wajib diperiksa setelah perjalanan jauh agar performa dan keamanan tetap terjaga.
"Pada mobil hybrid seperti HEV (Hybrid Electric Vehicle) dan PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), seluruh pemeriksaan mobil konvensional tetap berlaku mulai dari ban, rem, hingga kaki-kaki, tetapi perlu tambahan perhatian pada sistem kelistrikan dan baterai," kata Yannes saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.
Dia menyarankan pengecekan kondisi aki 12V serta melakukan pemindaian (scan) jika muncul indikator peringatan di panel.
Sistem pendinginan baterai juga perlu diperiksa, termasuk kipas dan jalur sirkulasi udara di dalam kabin.
Kondisi kabin yang penuh penumpang selama mudik dapat meningkatkan suhu dan membawa debu yang berpotensi mengganggu kinerja sistem tersebut.
Selain itu, sistem pengereman pada mobil hybrid juga perlu dicermati.
Kendaraan hybrid dan listrik harus mendapatkan perawatan seusai dipakai mudik. Lankah itu dilakukan agar peforma dan keamanan tetap terjaga.
- Ini Komponen Mobil yang Rentan Rusak Setelah Lakukan Perjalanan Mudik, Jangan Diabaikan
- Harga BBM Melonjak, Mobil Listrik Bekas Jadi Incaran
- Volkswagen Recall 94 Ribu Mobil Listrik di Dunia, Cek Punya Kamu!
- H+7 Lebaran, Kakorlantas Pastikan Arus Balik Terkendali
- Arus Mudik-Balik Lebaran 2026 Aman dan Lancar, Analis: Bukti Nyata Kinerja Polri
- Cikampek Padat, Kendaraan Pribadi Dialihkan ke Tol Fungsional Japek 2 Selatan