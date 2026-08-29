Titiek Soeharto Sambut Kunjungan Peraih Nobel dan Tokoh Dunia di TWNC

jpnn.com, LAMPUNG - Sebanyak 21 penerima Nobel, Turing Award, ilmuwan, akademisi dan tokoh dunia mengunjungi Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Lampung pada 27–28 Agustus 2026.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan biodiversitas Indonesia sekaligus mempertemukan para pemikir dunia dengan pengalaman konservasi yang telah berlangsung di Tambling selama tiga dekade.

Para tamu kehormatan ini diterima Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau akrab disapa Titiek Soeharto yang juga menjadi tuan rumah acara.

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TWNC dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki bentang alam yang beragam dan pengalaman panjang dalam upaya konservasi.

Dikelola Artha Graha Peduli sejak 1996, TWNC menjadi bagian dari program lingkungan AGP melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan di tahun 2008.

Dengan luas 48.153 hektare hutan dan 14.089 hektare kawasan laut, TWNC memiliki hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pantai, mangrove, danau, rawa air tawar, serta hutan sekunder.

Titiek Soeharto menyampaikan Tambling merupakan ruang yang mempertemukan kekayaan alam Indonesia dengan ilmu pengetahuan dan kolaborasi global.

Dengan pengalaman konservasi TWNC selama tiga dekade menunjukkan menjaga alam butuh komitmen kuat dan berorientasi pada generasi mendatang.