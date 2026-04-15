Titiek Soeharto Ulang Tahun, Begini Kalimat Ucapan Selamat Ultah dari Presiden Prabowo
jpnn.com - JAKARTA –Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Mbak Titiek Soeharto, berulang tahun ke-67 pada Selasa 14 April 2026.
Diketahui, Mbak Titiek lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 14 April 1959.
Presiden Prabowo Subianto mengunggah sebuah video saat dirinya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Titiek Soeharto.
"Kepada Mbak Titiek, saya ucapkan selamat hari ulang tahun tanggal 14 April 2026," kata Prabowo sebagaimana unggahan "Cerita" di akunnya di Instagram (@prabowo), Selasa (14/4).
Dalam video tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar tahun ini membawa kebaikan bagi Titiek Soeharto serta semua pihak.
Prabowo juga mendoakan agar Titiek diberikan panjang umur dan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupannya.
"Semoga tahun ini akan membawa kebaikan kepada Mbak Titiek dan kita semua. Sekali lagi happy birthday, panjang umur, semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai Mbak Titiek selalu," kata Prabowo.
Diketahui, pada Selasa (14/4), Presiden Prabowo tengah berada di Paris untuk melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Elysee.
