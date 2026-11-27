jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Enau merilis single terbaru yang bertitel Titik Jenuh.

Menariknya, ide merilis lagu tersebut berawal dari sebuah percakapan dalam podcast dan membuka kembali cerita lama.

Lagu yang telah cukup familiar di kalangan penikmat musik ini kini mendapatkan kesempatan untuk hadir secara resmi melalui interpretasi terbaru dari Enau.

Titik Jenuh mengangkat kisah tentang hubungan yang telah lama berakhir, tetapi menyisakan perasaan yang belum sepenuhnya hilang.

Lagu itu menggambarkan pengalaman emosional ketika seseorang harus berpura-pura baik-baik saja saat menghadapi kenyataan bahwa orang yang pernah dicintai kini bersama sahabat sendiri. Sebuah potret tentang kehilangan, perasaan yang tertinggal, dan proses menerima kenyataan yang tidak selalu mudah.

Menariknya, Titik Jenuh bukanlah lagu yang baru diciptakan. Karya itu pertama kali ditulis oleh Ari Lesmana pada 2005, ketika dirinya masih tergabung dalam Jili Band.

Pada masa itu, lagu tersebut sempat dipersiapkan sebagai materi demo untuk label rekaman, namun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dirilis secara resmi.

Meski demikian, perjalanan Titik Jenuh tidak berhenti begitu saja. Lagu itu justru menemukan jalannya sendiri melalui berbagai platform musik, hingga dibawakan oleh banyak orang.