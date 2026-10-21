Titik Karhutla Berada di Bukit Soeharto, Basuki Sebut Jaraknya Jauh dari Kawasan IKN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah titik di Kalimantan Timur tidak berdampak pada kelangsungan proyek pembangunan IKN.

"Enggak. Itu di Bukit Soeharto. Jadi jaraknya cukup jauh," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan kebakaran yang terjadi di sejumlah titik di Kalimantan Timur telah ditangani melalui pemadaman darat.

Menurutnya, operasi modifikasi cuaca belum diperlukan karena luas area kebakaran yang ditangani dinilai masih memungkinkan untuk ditangani melalui jalur darat.

"Jadi cukup dengan darat saja. Dua kali saya ikut pemadaman darat. Karena enggak terlalu luas, hanya 1.600 hektare tapi di banyak tempat," ujarnya.

Ia menyebutkan dari total sekitar 1.600 hektare lahan yang terbakar, sekitar 900 hektare berada di kawasan Bukit Soeharto. Sementara itu, sekitar 600 hektare lainnya berada di lahan perkebunan kelapa sawit.

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Basuki memastikan seluruh titik kebakaran yang dimaksud telah berhasil dipadamkan.

Terkait kualitas udara di kawasan IKN, Basuki mengatakan indeks kualitas udara pada pagi hari sempat berada di kisaran 100 hingga 130, tetapi kemudian menurun hingga di bawah 100.