Titik Mula Petualangan & Pemberdayaan Perempuan, EIGER Women & Junior Buka di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Tren menikmati alam terbuka kini makin dinikmati karena kala pandemi membuat semua orang berdiam di rumah, berpetualang ke alam terbuka sudah tak cuma bisa dinikmati segelintir orang.

Keluar rumah untuk berkemah, trekking, hiking, trail running, sampai pendakian ke gunung-gemunung teknikal kini makin mudah dijelajahi semua gender dan usia.

Outdoor Boom pun menjadi istilah baru yang melekat hingga ke ruang keluarga terdekat.

Tidak lagi menjadi hobi bagi si ayah, atau kaum laki-laki, tetapi juga perempuan, si ibu bahkan si kecil, generasi muda di keluarga.

Atmosfer inilah yang dirasakan oleh segenap tim EIGER Women & Junior selama beberapa tahun terakhir.

Tim dibentuk khusus oleh EIGER untuk merekam dan mengaplikasikan ide-ide kreatif ke dalam sketsa, sampai menghasilkan berbagai produk untuk menunjang petualangan bagi perempuan, ibu, juga anak-anak Indonesia.

Setelah beberapa tahun terakhir mengembangkan lini kategori EIGER Women & Junior, Agustus 2025 jadi langkah baru bagi EIGER Women & Junior dengan membuka toko offline pertamanya di Indonesia.

Bukan di Bandung, atau Jakarta, EIGER Women & Junior Store pertama dibuka di Kota Surabaya, Jawa Timur.