Titimangsa Gelar Resital Kelas Akting 2025, Wadah Lahirkan Aktor Muda Berbakat
jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Titimangsa kembali mempersembahkan Resital Kelas Akting Titimangsa 2025 di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada Minggu, 23 November 2025.
Sekadar informasi, program pelatihan akting tersebut telah berjalan secara konsisten sejak tahun 2018.
Pada perhelatan kali ini, resital akan menghadirkan empat lakon klasik dunia yang dipentaskan dalam satu rangkaian pertunjukan yang utuh.
Tiga di antaranya bergenre komedi dengan gaya serta bentuk penyajian yang berlainan.
Keempat lakon tersebut, yakni Pesta para Penipu (Le Bal des Voleurs) karya Jean Anouilh, Pinangan (The Proposal) karya Anton P. Chekhov, Pencuri Berbudi Luhur (The Virtuous Burglar) karya Dario Fo, dan Pemberontak (Les Justes) karya Albert Camus.
Seluruh pementasan disutradarai penuh oleh Iswadi Pratama, seorang sastrawan dan seniman teater ternama.
Iswadi menilai perhelatan ini sebagai wadah untuk melanjutkan pelajaran yang telah didapat di kelas akting.
"Artinya mereka sebenarnya memiliki kesiapan untuk ditampung oleh kelompok-kelompok teater yang ada di Jakarta. Kehadiran mereka dapat menambah sumber daya manusia terutama di bidang keaktoran,” ujar Iswadi Pratama selaku pengampu kelas di Jakarta, baru-baru ini.
