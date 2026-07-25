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Titip Jual Tas Mewah, Duit Bisa Cair Lebih Awal via deGaiya

Titip Jual Tas Mewah, Duit Bisa Cair Lebih Awal via deGaiya
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Ilustrasi tas mewah. Foto: dok.degaiya

jpnn.com, JAKARTA - Menjual tas mewah preloved tak lagi harus menunggu hingga barang laku.

deGaiya menghadirkan layanan titip jual yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana lebih awal setelah tas selesai diperiksa, diautentikasi, dan dinilai.

Layanan itu merupakan hasil kolaborasi deGaiya dengan deGadai.

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deGaiya menangani proses autentikasi, valuasi, dan pemasaran tas.

Sementara itu, deGadai menyediakan fasilitas pendanaan dengan tas mewah sebagai jaminan (ketentuan berlaku).

Menurut Silvia Lie atau Lady Gaiya, layanan ini ditujukan bagi pelanggan yang membutuhkan dana cepat tanpa harus kehilangan kesempatan mendapatkan harga jual lebih optimal melalui skema konsinyasi.

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"Tas yang diterima akan melalui pemeriksaan menyeluruh, termasuk verifikasi keaslian menggunakan teknologi Entrupy untuk merek tertentu," tambah Lady Gaiya dalam keterangannya, Sabtu (25/7).

Nilai dana yang dicairkan disesuaikan dengan hasil valuasi berdasarkan merek, kondisi, kelengkapan, dan harga pasar barang tersebut. (rdo/jpnn)

Menjual tas mewah preloved tak lagi harus menunggu hingga barang laku, ini hasil kolaborasi deGaiya dengan deGadai.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

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