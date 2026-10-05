Titip Pesan Kepada Listyo Sigit, Dudung: Tugas KSP Berat

jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan sejumlah pesan kepada Jenderal Listyo Sigit yang baru menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Menurut Dudung, tugas sebagai KSP tergolong berat, karena mesti tegas mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Perlu saya laporkan kepada Pak Sigit, tadi saya sudah serah terima tipis-tipis di lapangan upacara bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat,” ucap Dudung di Kantor KSP, Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10).

Dudung berpesan bahwa tugas KSP yang utama ialah harus mengawal program-program prioritas dan unggulan Prabowo.

“Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk pada ujungnya, atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan," jelasnya.

Menteri Politik dan Keamanan itu berterima kasih kepada seluruh jajaran kedeputian, tenaga ahli, hingga office boy (OB) KSP atas kerja sama yang dilakukan.

Baca Juga: Prabowo Beri Jabatan KSP kepada Eks Kapolri Listyo

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf, baik Deputi, Tenaga Ahli, kemudian anggota, sampai kepada OB, yang selama ini sudah banyak membantu," tutur Dudung.

Sementara itu, KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena dipercaya menjadi KSP. Sigit berharap bisa melanjutkan program Dudung.