menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Titip Pesan Kepada Listyo Sigit, Dudung: Tugas KSP Berat

Titip Pesan Kepada Listyo Sigit, Dudung: Tugas KSP Berat

Titip Pesan Kepada Listyo Sigit, Dudung: Tugas KSP Berat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Serah terima jabatan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dan Jenderal Listyo Sigit, di Gedung Kantor Staf Kepresidenan, pada Senin (5/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan sejumlah pesan kepada Jenderal Listyo Sigit yang baru menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Menurut Dudung, tugas sebagai KSP tergolong berat, karena mesti tegas mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Perlu saya laporkan kepada Pak Sigit, tadi saya sudah serah terima tipis-tipis di lapangan upacara bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat,” ucap Dudung di Kantor KSP, Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10).

Baca Juga:

Dudung berpesan bahwa tugas KSP yang utama ialah harus mengawal program-program prioritas dan unggulan Prabowo.

“Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk pada ujungnya, atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan," jelasnya.

Menteri Politik dan Keamanan itu berterima kasih kepada seluruh jajaran kedeputian, tenaga ahli, hingga office boy (OB) KSP atas kerja sama yang dilakukan.

Baca Juga:

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf, baik Deputi, Tenaga Ahli, kemudian anggota, sampai kepada OB, yang selama ini sudah banyak membantu," tutur Dudung.

Sementara itu, KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena dipercaya menjadi KSP. Sigit berharap bisa melanjutkan program Dudung.

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan sejumlah pesan kepada Jenderal Listyo Sigit yang baru menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI