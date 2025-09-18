Tito Karnavian Menekankan 3 Tugas Utama BNPP di Perbatasan Negara
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan tiga tugas utama yang harus dijalankan para pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Hal tersebut diungkapkan Tito saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9).
Dalam sambutannya, Mendagri yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP tersebut, menjelaskan terkait tiga tugas yang dimaksud.
Meliputi menjaga perbatasan, menyelesaikan sengketa batas wilayah, dan membangun kawasan perbatasan.
"Peringatan HUT memang dilakukan dengan sederhana. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi tugas BNPP, yang paling utama ada tiga," ujar Tito Karnavian di Jakarta.
Tito menjelaskan dalam menjaga perbatasan, BNPP bertanggung jawab untuk menambah jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan.
Dia menyebut saat ini sudah terdapat 15 PLBN yang beroperasi di bawah BNPP.
Mendagri juga menyampaikan pesan dari mantan Presiden Jokowi agar zona inti dan zona pendukung di PLBN dapat berfungsi secara maksimal.
Mendagri Tito menekankan tiga tugas utama yang harus dijalankan para pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mendagri Minta Seluruh KDH Mengaktifkan Siskamling
- Mendagri Tito Sebut Pemda Wajib Mendukung PSN
- Mendagri Tito Dampingi Prabowo Luncurkan Kelembagaan 80.000 Kopdeskel Merah Putih
- Percepat Program MBG, Mendagri Tito Minta Pemda Bentuk Satgas & Koordinasi dengan BGN
- Bupati Lahat Bursah Zarnubi Pimpin APKASI, Gubernur Herman Deru: Kebanggaan Bagi Sumsel
- Mendagri Tito Karnavian Kukuhkan Dewan Pengurus APKASI 2025-2030, Begini Harapannya