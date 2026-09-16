Tito Kumpulkan Perwakilan 10 Negara, Ini yang Dibahas soal Perbatasan RI
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Muhammad Tito Karnavian memperkuat komunikasi dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan Indonesia.
Tito mengumpulkan sejumlah perwakilan diplomatik negara tetangga melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/9).
Forum tersebut mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” atau memperkuat kerja sama dalam pengelolaan perbatasan untuk mendorong kesejahteraan.
Pertemuan untuk membahas berbagai dinamika, tantangan, serta peluang kerja sama dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Indonesia sendiri diketahui memiliki perbatasan dengan 10 negara. Tiga negara berbatasan langsung melalui darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste.
Sementara itu, tujuh negara lainnya berbatasan dengan Indonesia melalui wilayah laut, yakni Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.
Tito mengatakan komunikasi dengan negara-negara tetangga menjadi bagian penting dalam menjalankan mandat BNPP RI.
Menurut dia, pengelolaan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek pembangunan kawasan, tetapi juga menyangkut perlindungan kedaulatan negara.
Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian memperkuat komunikasi dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan Indonesia.
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