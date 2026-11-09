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Tito Ungkap Pertemuan Prabowo dan 10 Mantan Kapolri di Hambalang

Tito Ungkap Pertemuan Prabowo dan 10 Mantan Kapolri di Hambalang
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Mantan Kapolri Tito Karnavian di Istana Negara, Senin (9/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks Kapolri Tito Karnavian menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama para mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat.

Menurut Tito, PP Polri (Persatuan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia) diundang oleh Prabowo ke Hambalang.

“Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain,” ucap Tito di Istana Negara, Senin (9/11).

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Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan bahwa PP Polri mendukung langkah-langkah apapun yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo terutama untuk kesejahteraan rakyat.

“Kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengundang sepuluh mantan Kapolri beserta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (8/11).

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Pertemuan itu disebut silaturahmi antara Prabowo dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode.

Adapun kesepuluh mantan Kapolri yang hadir, yakni:

Tito Karnavian menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama para mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat.

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