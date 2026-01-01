Tiwi Jalani Serangkaian Operasi Plastik, Berapa Biaya yang Dikeluarkan?
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tiwi eks T2 menjalani serangkaian operasi plastik beberapa waktu lalu.
Terkait biaya yang dikeluarkan demi menjalani tindakan operasi tersebut, dia pun memberi jawaban begini.
Meski tak secara blak-blakan menyebutkan nominal, Tiwi menyebut bahwa biaya operasi plastik bersifat personal dan bergantung pada tindakan yang dilakukan.
"Kalau untuk bujet sendiri sih mungkin setiap orang berbeda ya. Misalnya aku melakukan rhinoplasty dengan harga sekian, orang lain yang pengin hasil mirip belum tentu harganya sama. Itu karena struktur dan tindakan yang dilakukan pasti beda," ujar Tiwi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (2/11).
Alih-alih buka-bukaan soal biaya operasi plastik yang dijalaninya, dia menyarankan untuk siapa saja yang penasaran atau berniat melakukan prosedur serupa untuk berkonsultasi langsung ke klinik.
"Tinggal tanya saja langsung ke klinik (atau) tempat klinik yang aku jalani kemarin," kata Tiwi.
Adapun penyanyi 40 tahun itu menjalani lima operasi, di antaranya rhinoplasty, mini facelift, hingga breast surgery.
Semula, tindakan itu direncanakan dalam beberapa sesi, tetapi tim dokter menyarankan agar dilakukan sekaligus dalam satu hari.
Terkait biaya yang dikeluarkan demi menjalani tindakan operasi tersebut, Tiwi pun memberi jawaban begini.
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