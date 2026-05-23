TJSL Berdampak Bagi Lingkungan, Pertamina Trans Kontinental Raih Best CSR 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 untuk Program Lingkungan Maritim, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Apresiasi ini diselenggarakan The Iconomics bersama Axia Research di Jakarta, Kamis (21/5).

Plt Direktur Utama PTK Eko Cahyadi mengungkapkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PTK beriorientasi pada pemberdayaan sosial dan lingkungan di bidang kemaritiman.

Hal ini sejalan dengan bisnis PTK yang bergerak di bidang layanan maritim, pelayanan dan logistik terpadu.

“Program TJSL atau CSR merupakan salah satu peran PTK bagi lingkungan sekitar, fokus kami di bidang kemaritiman diharapkan dapat berkontribusi untuk mendukung peningkatkan kesejahteraan dan pelestarian maritim,” jelas Eko.

Eko menyebutkan salah satu fokus utama program TJSL adalah pilar edukasi, di antaranya PTK Goes to Campus, pemberian beasiswa dan fasilitas penunjang pendidikan LiteraSEA.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan di dua perguruan tinggi vokasi pelayaran di Makassar yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan Politeknik Pelayaran Barombong, menjadi peran aktif PTK dalam mendukung sektor pendidikan kemaritiman, sekaligus Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4 yakni pendidikan bermutu.

Selain itu, pilar Sosial-Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan yang dilaksanakan di berbagai kawasan pesisir di Indonesia.