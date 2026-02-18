menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » TKA SD-SMP di Depan Mata, Pemda hingga Orang Tua Sangat Antusias

TKA SD-SMP di Depan Mata, Pemda hingga Orang Tua Sangat Antusias

TKA SD-SMP di Depan Mata, Pemda hingga Orang Tua Sangat Antusias
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SD dan SMP April mendatang terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) hingga orang tua murid. Foto: Dokumentasi Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SD dan SMP April mendatang terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) hingga orang tua murid.

Sejumlah pemda pun kini terus berbenah untuk menyongsong pelaksanaan TKA jenjang SD dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menyatakan terus mematangkan persiapan pelaksanaan TKA SD-SMP.

Baca Juga:

Sosialisasi TKA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah diterima dan langsung ditindaklanjuti di tingkat provinsi.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari pembentukan kepanitiaan hingga koordinasi teknis lintas daerah.

“Kami membentuk kepanitiaan tingkat provinsi, lalu, menyampaikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk membentuk kepanitiaan TKA di tingkat daerah masing-masing,” ujar Sadimin dalam keterangannya, Rabu (18/2).

Baca Juga:

Koordinasi awal pelaksanaan telah dimulai sejak akhir November 2025, setelah pelaksanaan TKA jenjang SMA/SMK sederajat. Informasi teknis disampaikan secara bertahap kepada kabupaten/kota, termasuk melalui forum komunikasi daring.

Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga menyusun soal-soal TKA untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP tahun 2025.

TKA SD-SMP di depan mata, Pemda hingga orang tua sangat antusias menghadapi pelaksanaan seleksinya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI