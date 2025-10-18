TKD Turun Rp 442 Miliar, Wali Kota Semarang Pastikan Program Prioritas Tetap Aman
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bersiap menghadapi tantangan fiskal setelah pemerintah pusat resmi memberlakukan pemangkasan dana transfer daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 hingga Rp 442 miliar.
Menyikapi kebijakan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, menyatakan pihaknya telah merumuskan strategi fiskal adaptif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
"Pada prinsipnya kami mengikuti setiap kebijakan mau pun dinamika fiskal nasional. Meski mengalami penurunan (TKD), Pemkot Semarang tetap menyesuaikan (ruang fiskal daerah) dan memastikan bahwa pelayanan publik terus berjalan," kata Agustina di sela-sela acara Peletakan Batu Pertama Gudang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Lamongan Barat I Kelurahan Sampangan Kota Semarang, Jumat (17/10).
Agustina mengakui adanya penyesuaian volume anggaran usai TKD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sekitar Rp 2.078 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp 1.635 triliun pada tahun 2026.
Kondisi tersebut menuntut Pemkot Semarang untuk menjalankan strategi efisiensi dan memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru untuk menopang program pembangunan.
"Kami akan menggali lagi potensi Kota Semarang, memperluas basis pendapatan asli daerah, hingga penataan aset daerah biar lebih produktif. Kami terus lakukan langkah-langkah optimalisasi agar Kota Semarang bisa makin mandiri secara fiskal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya menegaskan program prioritas daerah tidak akan berhenti.
Agustina mengaku optimistis perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan yang difokuskan pada penguatan SDM, pangan dan lingkungan, ekonomi, infrastruktur, dan daya saing tetap berlanjut, bahkan beberapa kebijakan daerah juga diarahkan untuk mendukung program nasional Presiden.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan telah merumuskan strategi fiskal adaptif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Koperasi Merah Putih, Agustina Lakukan Peletakan Batu Pertama Gudang KDKMP
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah
- 5 Berita Terpopuler: TKD Menjadi Ujian Besar, PPPK Harus Menunggu Lama, Kekecewaan Memuncak
- Melihat Gagasan Besar Proyek Family Office Luhut Binsar, Oh Ternyata
- Pemotongan TKD Menjadi Ujian Serius, Termasuk soal Pembayaran Gaji PPPK
- Penambahan Kepemilikan Saham Freeport 12% Dinilai Jadi Awal Menuju Kemandirian Energi