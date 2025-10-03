menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » TMI Difabel, Ruang Belajar dan Kemandirian untuk Disabilitas di Jakarta

TMI Difabel, Ruang Belajar dan Kemandirian untuk Disabilitas di Jakarta

TMI Difabel, Ruang Belajar dan Kemandirian untuk Disabilitas di Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peresmian TMI Difabel Shop di Jalan Mandor Hasan, Bambu Apus, Jakarta Timur. Foto: dokumentasi Bank DKI

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta dan Indogrosir menghadirkan Toko Mandiri Indogrosir (TMI) Difabel Shop di Jalan Mandor Hasan, Bambu Apus, Jakarta Timur.

Toko itu menjadi simbol kemandirian dan wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna grahita, untuk belajar mengelola usaha ritel modern.

Salah satu TMI diinisiasi oleh seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sukarmi Ningsih.

Baca Juga:

Sukarmi menghadirkan TMI Difabel sebagai ruang usaha sekaligus sarana pembelajaran, agar penyandang disabilitas khususnya tuna grahita tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan.

Dia menginginkan mereka juga mampu mengelola usaha, berkarya, dan berkontribusi bagi masyarakat.

“Saya ingin menunjukkan bahwa difabel juga bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak hanya menunggu bantuan, namun bisa berkarya, mengelola usaha, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucap Sukarmi, pada Kamis (2/10).

Baca Juga:

Kesempatan bagi komunitas difabel untuk berkembang semakin terbuka jika mendapatkan dukungan besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov menghadirkan berbagai kebijakan ramah difabel, mulai dari akses pekerjaan sebagai PNS, fasilitas umum yang inklusif, hingga inisiatif pemberdayaan ekonomi seperti TMI Difabel yang difasilitasi oleh Bank Jakarta.

Salah satu TMI diinisiasi oleh seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sukarmi Ningsih.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co