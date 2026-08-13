TNI AD Bangun Jembatan Gantung Terpanjang di Kabupaten Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih di sejumlah wilayah di Indonesia pada Kamis (13/8).

Peresmian secara simbolis di lakukan di dua lokasi. Pertama, di Kabupaten Bekasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Kemudian lokasi kedua di Kabupaten Lebak, Banten yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Istana Negara.

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"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden RI, saya resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujar Presiden Prabowo melalui video conference.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KSAD dan Kapolri beserta jajarannya.

"Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, atas nama pribadi, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada KSAD dan Kapolri. Juga kepada pejabat di TNI AD dan Polri, dan seluruh anggota di TNI AD dan Polri. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian," kata Presiden Prabowo.

KSAD Maruli menjelaskan bahwa pihaknya telah mengerjakan 3.008 titik jembatan dengan rincian 2.500 jembatan selesai dibangun dan 508 jembatan dalam proses pembangunan.

"Hari ini saya berada di Kabupaten Bekasi merupakan titik ke-2.500 yang selesai selama hampir tujuh bulan ini," jelas Jenderal Maruli.