TNI AD Kerahkan Kapal ADRI XCII-BM Bawa Bantuan Logistik ke Sumut, Sumbar & Aceh

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut menggunakan Kapal ADRI XCII-BM.

"Kapal membawa ribuan koli bantuan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono dalam siaran pers yang telah dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Donny, langkah ini selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

Dia menambahkan kapal tersebut berangkat dari Dermaga Satangair Pusbekangad, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/12).

"Pada keberangkatan kali ini, jumlah bantuan kembali ditambah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di titik-titik terdampak yang masih sulit dijangkau,” kata Donny.

Dia menjelaskan kapal tersebut mengangkat beberapa jenis bantuan seperti mi nstan, perlengkapan mandi dan sanitasi, air mineral, beras, selimut, kantong jenazah, pakaian dewasa dan anak-anak, perlengkapan bayi, kendaraan roda empat, serta perangkat komunikasi.

Tercatat total berat logistik yang dibawa kapal, yakni 8.690 koli dengan berat 88.457 kilogram.

Tidak hanya itu, TNI AD juga mengerahkan prajurit untuk memastikan bantuan tersebut sampai di titik lokasi bencana yang sampai saat ini masih sulit dijangkau.