TNI AD Kerahkan Personel Kodam Jaya untuk Kawal Demo di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) memastikan akan terus mengerahkan personel Kodam Jaya/Jayakarta untuk menjaga kondusivitas selama aksi demonstrasi berlangsung di Jakarta.
"Personel yang dikerahkan berasal dari jajaran Kodam Jaya/Jayakarta selaku penanggung jawab keamanan ibu kota dengan kekuatan personel yang bersifat proporsional, disesuaikan dengan permintaan bantuan Polri dan dinamika di lapangan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana di Jakarta, Jumat (29/8).
Wahyu menjelaskan, prajurit TNI AD akan ditempatkan di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadi aksi demonstrasi. Meski sifatnya hanya membantu Polri, ia menegaskan bahwa personelnya tidak akan melakukan intimidasi terhadap demonstran hingga menimbulkan korban jiwa.
"Seluruh prajurit TNI AD yang bertugas telah dibekali pedoman bertindak secara persuasif dan humanis, mengedepankan komunikasi serta menghindari tindakan represif," ujarnya.
Selain itu, Wahyu juga mengimbau masyarakat agar melaksanakan demonstrasi dengan tertib dan damai. Ia meminta peserta aksi tidak mudah terprovokasi sehingga berujung pada tindakan anarkistis.
"Masyarakat tetap harus tertib, damai, dan menghargai kepentingan bersama, karena banyak warga lain yang juga perlu menggunakan fasilitas umum untuk berbagai keperluan," kata Wahyu. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Wahyu menjelaskan, prajurit TNI AD akan ditempatkan di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadi aksi demonstrasi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PSI Sangat Berduka Atas Meninggalnya Affan Kurniawan
- Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Sherina Munaf: Sampai Kapan Pura-Pura Semua Baik-Baik Saja?
- Demo Berdarah Terjadi karena DPR Ogah Mendengar Suara Rakyat
- Geram, Ananda Badudu Beberkan Ulah Pemerintah-DPR yang Picu Kemarahan Rakyat
- Personel TNI AL Turun Redam Amarah Demonstran di Mako Brimob
- Turut Berduka, Denny Sumargo Peluk Keluarga Pengemudi Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob