JPNN.com » Militeriana » TNI AD Siap Gelar Pelatihan Komcad untuk ASN, Jenderal Maruli: Fasilitas Kami Lengkap

TNI AD Siap Gelar Pelatihan Komcad untuk ASN, Jenderal Maruli: Fasilitas Kami Lengkap

Ilustrasi tentara. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) siap memfasilitasi pelatihan pendidikan komponen cadangan (komcad) sebanyak 4 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal demikian dikatakan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menjawab pertanyaan awak media setelah pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/2).

"Kami siapkan semaksimal mungkin apa yang kami bisa," kata Maruli di Balai Kartini, Rabu.

Eks Pangkostrad itu menyebut TNI AD dengan berbagai fasilitas, menjadi instansi yang memungkinkan menggelar pendidikan Komcad untuk 4 ribu ASN.

"Jadi memang yang paling punya banyak fasilitas untuk berlatih saya kira Angkatan Darat," lanjut Maruli.

Namun, eks Pangdam IX/Udayana itu menunggu penugasan detail Mabes TNI sebelum menggelar pelatihan Komcad.

Sebab, kata dia, pelatihan Komcad untuk 4 ribu ASN masih dimungkinkan pula dilakukan oleh TNI AU atau AL.

"Ya, kemungkinan besar akan begitu, cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," kata Maruli.

Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut pihaknya memiliki fasilitas lengkap untuk menggelar pelatihan komcad.

