TNI AL Beserta Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu di Perairan Sebatik

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Lanal Nunukan bersama aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga berasal dari Tawau, Malaysia di perairan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (20/1/2026). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan bersama aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga berasal dari Tawau, Malaysia di perairan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (20/1/2026).

Keberhasilan tersebut berawal dari informasi intelijen terkait rencana masuknya narkotika melalui jalur laut Sebatik.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Quick Response (QR) Lanal Nunukan segera berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Nunukan, Bea Cukai Nunukan serta Satgas Bais untuk melaksanakan operasi terpadu di wilayah perairan tersebut.

Setelah melaksanakan konsolidasi dan penentuan titik penyekatan, Tim Gabungan bergerak menuju jalur perlintasan yang dicurigai.

Pada Selasa dini hari, Tim mendeteksi sebuah longboat mencurigakan yang melintas di Alur Sungai Tembaring, Sebatik.

Saat dilakukan pengejaran, longboat berhasil dihentikan, namun dua orang terduga melompat ke laut dan berusaha melarikan diri ke kawasan bakau.

Dalam kejadian tersebut, Tim berhasil menyelamatkan dan mengamankan satu orang terduga, sementara satu terduga lainnya berhasil melarikan diri.

Di sekitar lokasi penangkapan, Tim menemukan sebuah kotak mengapung yang kemudian diamankan.

