jpnn.com, JAKARTA - Tim gabungan Intelijen Kodaeral XIV Sorong bersama Bea Cukai Sorong menggagalkan distribusi 19.960 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di salah satu jasa penitipan (jastip) kawasan KM 10, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (19/11).

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diterima Tim Gabungan terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jasa penitipan di wilayah Kota Sorong.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Denintel Kodaeral XIV Sorong dan petugas Bea Cukai Sorong segera bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan pengecekan serta pemeriksaan terhadap paket kiriman yang dicurigai.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan dua karton berisi rokok ilegal berbagai merek dengan rincian 102 slop atau 1.020 bungkus, yang setara dengan 19.960 batang rokok tanpa pita cukai.

Barang ilegal tersebut diketahui rencananya akan diambil oleh seorang kurir berinisial NSR (55).

Berdasarkan hasil interogasi awal, NSR mengaku baru pertama kali mengambil paket rokok ilegal tanpa pita cukai melalui jasa penitipan tersebut.

Namun, yang bersangkutan mengakui sebelumnya telah menerima pengiriman rokok sebanyak delapan kali.

Rokok ilegal tersebut rencananya akan dipasarkan dengan harga Rp15.000 per bungkus atau Rp150.000 per slop.