TNI AL dan Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ton Bawang Bombay Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Semarang bersama tim gabungan lintas instansi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan komoditas pangan berupa bawang bombay ilegal dan barang campuran tak berdokumen di Dermaga Pelabuhan Nusantara 02, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (2/1/2026).

?Sinergi yang melibatkan Tim Gabungan Lanal Semarang, Kodim 0733/KS, Karantina Kota Semarang serta instansi terkait di Pelabuhan Tanjung Emas ini berhasil mengamankan total tujuh unit truk yang baru saja tiba dari Pontianak, Kalimantan Barat.

?Kronologi penangkapan berawal pada hari Jumat, 2 Januari 2026, Pukul 10.30 WIB, petugas gabungan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang turun dari kapal.

Berdasarkan hasil deteksi dini dan kecurigaan petugas, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap unit truk jenis Fuso.

Hasilnya, petugas menemukan muatan bawang bombay dalam jumlah besar yang diduga tidak dilengkapi dokumen karantina dan izin edar yang sah.

?Petugas mengamankan enam truk bermuatan bawang bombay dengan total estimasi berat mencapai 133,5 Ton serta satu truk bermuatan limbah plastik dengan dokumen tidak lengkap.

?Berdasarkan harga pasar, estimasi nilai total bawang bombay yang diamankan mencapai Rp 6.675.000.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Penyelundupan ini berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan lokal serta melanggar prosedur karantina kesehatan tumbuhan.