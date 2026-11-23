jpnn.com, JAKARTA - TNI AL berhasil mengungkap dua kasus penyelundupan di wilayah Sumatra.

TNI AL mengamankan kapal asing MV Star Line yang bermuatan 405 ton bahan kimia Sodium Perchlorate dan jutaan kartu SIM kosong di perairan Belawan, Sumatera Utara, serta menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 20,07 kilogram di pesisir Kuala Raja Muda, Aceh Tamiang.

KRI Sigalu-857 unsur Satrol Kodaeral I mengamankan MV Star Line berbendera Comoros pada Sabtu (7/11). Kapal tersebut terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan dan tidak merespons komunikasi radio.

Pemeriksaan menemukan 15 kontainer berisi 405 ton Sodium Perchlorate serta jutaan kartu SIM 4G LTE kosong dalam 54 palet. Kapal selanjutnya dikawal menuju Kodaeral I untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut bersama BNN, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, serta instansi terkait.

Sementara itu, personel Quick Response Team Lanal Lhokseumawe menggagalkan penyelundupan sabu seberat 20,07 kilogram di wilayah pesisir Kuala Raja Muda, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (5/11).

Penindakan berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lokasi.

Petugas menemukan satu karung berisi 20 paket sabu yang dikemas menggunakan bungkus teh Cina.

Hasil deteksi awal bersama BNN dan Denintel Kodaeral I menunjukkan barang bukti positif mengandung methamphetamine. Sementara itu, terduga pelaku melarikan diri.