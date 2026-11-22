jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Laut menggelar Manuver Lapangan (Manlap) Latihan Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun Anggaran 2026 di Pulau Edam dan perairan Teluk Jakarta, Jakarta, Jumat (7/11/2026).

Latihan ini melibatkan 275 personel gabungan. TNI AL mengerahkan unsur kapal perang, pesawat udara, serta helikopter TNI AL dan TNI AU.

Unsur TNI AL yang terlibat meliputi KRI Sriwijaya-100, KRI Surik-645, empat helikopter AS 565 MBe Panther, dua helikopter Bell 412, satu pesawat udara CN-235, serta satu pesawat NC 212 Casa.

Sementara itu, TNI AU mengerahkan dua helikopter Caracal.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama sejumlah pejabat TNI AL dan TNI AU meninjau langsung pelaksanaan latihan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan seluruh peserta dan pengamanan daerah latihan di perairan Pulau Edam oleh KRI Surik-645.

Selanjutnya, KSAL beserta rombongan menuju KRI Sriwijaya-100 menggunakan helikopter AS 565 MBe Panther.

Setibanya di kapal, KSAL melaksanakan pemeriksaan helikopter (helo inspection) serta memberikan pengarahan singkat (short briefing) kepada seluruh penerbang sebelum meninjau rangkaian manuver lapangan dari anjungan kapal.