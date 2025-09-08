menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » TNI AL Kehabisan Bensin, Kubur Impian Tampil di Final Four Livoli Divisi Utama

TNI AL Kehabisan Bensin, Kubur Impian Tampil di Final Four Livoli Divisi Utama

TNI AL Kehabisan Bensin, Kubur Impian Tampil di Final Four Livoli Divisi Utama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad TNI AL saat berlaga pada ajang Livoli Divisi Utama 2025 di GOR Nambo, Tangerang. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri TNI AL mengubur impian tembus final four Livoli Divisi Utama 2025 setelah kalah dari Kharisma Premium.

Berlaga di GOR Nambo, Tangerang, Minggu (7/9), skuad asuhan M Ansori menyerah dengan skor tipis 2-3 (22-25, 25-20, 25-22, 16-25, 10-15).

Sepanjang turnamen performa TNI AL tidak konsisten setelah harus membagi fokus tampil di Piala Panglima 2025.

Baca Juga:

Alhasil Tisya Amallya Putri dan kolega tidak mampu bersaing kendati kedatangan Yolla Yuliana.

Pelatih TNI AL, M Ansori mengungkapkan stamina anak asuhannya mengendur di laga terakhir setelah bermain penuh selama satu hari.

Tim yang mayoritas dihuni anggota TNI AL tersebut juga kehilangan amunisi setelah Nurlaili Kusuma Diningrat kembali mengalami cedera lutut.

Baca Juga:

“Stamina anak-anak sudah habis. Karena sebelumnya bermain pagi dan malam di Piala Panglima dan Livoli," ujar Ansori.

Dengan hasil ini TNI AL gagal mengulang prestasi di 2024 dengan menjadi runner up Livoli Divisi Utama.

Tim voli putri TNI AL mengubur impian tembus final four Livoli Divisi Utama 2025 setelah kalah dari Kharisma Premium.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI