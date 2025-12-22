TNI AL Kerahkan Pesawat Angkut, Bawa 2 Ton Bantuan Logistik ke Aceh Tengah
jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) terus menunjukkan komitmen membantu penanganan bencana alam di berbagai daerah di Tanah Air.
TNI AL kembali mengerahkan pesawat angkutnya untuk membawa 2 ton logistik ke wilayah bencana banjir di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Minggu (21/12).
Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Senin, dijelaskan bantuan itu diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok korban bencana yang masih berada di lokasi.
"Bantuan logistik tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respons TNI AL dalam mendukung upaya pemerintah serta instansi terkait guna meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (22/12).
Tunggul menjelaskan Pesawat NC 212-200 Aviocar U-6211 m dikerahkan untuk mendistribusikan logistik ke Bandara Rembele, Takengon, yang menjadi posko logistik terdekat dari lokasi bencana.
Tunggul mengatakan bahwa pengiriman bantuan itu dilaksanakan dalam dua kali penerbangan (sortie).
Adapun sortie pertama membawa 1.200 kilogram logistik, berupa beras, sarden, dan susu.
“Sortie kedua mengangkut 833 kilogram logistik yang terdiri dari beras, mi instan, biskuit, sarden, serta pakaian layak pakai," tambah Tunggul.
