menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » TNI AL Menyiapkan 3 KRI Rumah Sakit untuk Dikirimkan ke Gaza

TNI AL Menyiapkan 3 KRI Rumah Sakit untuk Dikirimkan ke Gaza

TNI AL Menyiapkan 3 KRI Rumah Sakit untuk Dikirimkan ke Gaza
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasukan TNI Angkatan Laut berbaris di depan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 (KRI WSH-991) yang bersandar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (16/2/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - JAKARTA - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) telah menyiapkan tiga Kapal Republik Indonesia (KRI) jenis bantuan rumah sakit untuk dikirim dalam misi pemelihara perdamaian di Gaza, Palestina.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul, Selasa (25/11).

Menurut Tunggul, saat ini TNI AL memiliki tiga KRI jenis Bantu Rumah Sakit, yaitu KRI dr. Soeharso-990, KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, dan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992. 

Baca Juga:

"Pada prinsipnya ketiga KRI tersebut siap untuk dikirim dan melaksanakan operasi kemanusiaan," kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (25/11).

Tunggul menjelaskan tiga KRI rumah sakit itu dilengkapi dengan beragam fasilitas yang menunjang aktivitas perawatan medis dan helikopter untuk membantu proses evakuasi pasien.

Menurut Tunggul, hingga saat ini TNI AL siap menerima perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan pemerintah untuk mengirimkan tiga kapal rumah sakit tersebut.

Baca Juga:

Sementara, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan  TNI menyiapkan pesawat angkut Hercules C-130 dan KRI rumah sakit untuk digunakan dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina.

"Unsur udara, kami menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kami siapkan dua kapal rumah sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter," kata Agus seusai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

TNI AL menyatakan menyiapkan tiga KRI jenis bantuan rumah sakit untuk dikirimkan ke Gaza, Palestina, dalam rangka misi pemeliharaan perdamaian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI