TNI AL Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Halmahera

jpnn.com, HALMAHERA BARAT - TNI AL dalam hal ini KRI Dorang-874 yang tergabung sebagai unsur Operasi Keamanan Laut (Kamla) Tahun 2026 di bawah Kendali Operasi Guskamla Koarmada III melaksanakan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Halmahera Barat, tepatnya di Desa Doitia.

Desa Doitia merupakan wilayah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

Kondisi geografis tersebut menyebabkan distribusi bantuan hanya memungkinkan dilakukan melalui jalur laut.

Keterbatasan infrastruktur, khususnya belum tersedianya dermaga, mengharuskan proses penyaluran bantuan dilakukan menggunakan perahu kecil secara bertahap dan penuh kehati-hatian.

Danguskamla Koarmada III Laksma TNI Elmondo Samuel Sianipar dengan penuh dedikasi dan semangat kemanusiaan memimpin langsung penyaluran bantuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Prajurit KRI Dorang-874 turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan kepada warga, sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Kehadiran KRI Dorang-874 di wilayah tersebut menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam membantu masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan wilayah yang mengalami bencana alam.

Melalui operasi ini, TNI Angkatan Laut kembali menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan laut, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan bantuan bencana di seluruh wilayah perairan Indonesia.