TNI AL Temukan Pelampung Saat Cari 5 Jurnalis Hilang, Danlanal Banten Beri Penjelasan Begini

jpnn.com - BANTEN - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menemukan pelampung saat melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di sekitar perairan Selat Sunda. Penemuan itu terjadi pada hari ketiga pencarian setelah Tim SAR Gabungan menggelar operasi sejak Selasa (8/9).

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banten Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani mengatakan pelampung tersebut ditemukan Tim Kapal Angkatan Laut (KAL) Anyer. Dia menyatakan bahwa temuan tersebut masih akan diidentifikasi terlebih dahulu.

"Penemuan life jacket (jaket pelampung) masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu," ucap Letkol Laut (P) Wawan kepada JPNN Banten, Kamis (10/9).

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Dia menjelaskan terdapat dua barang yang ditemukan saat melakukan pencarian rombongan jurnalis, yaitu pelampung berserta tabung putih.

Meskipun demikian, pihaknya belum dapat memastikan barang-barang tersebut apakah kepunyaan dari rombongan jurnalis yang hilang kontak.

"Kami tidak bisa langsung menyatakan bahwa itu barang-barang yang berkaitan dengan korban," ujarnya.

Dia membeberkan lokasi penemuan pelampung serta tabung putih berada di sebelah barat perairan Anyer.

"Jadi, kami tidak akan membuat pernyataan yang memicu keraguan atau spekulasi bersifat liar mengingat posisi penemuan tersebut cukup jauh dari lokasi kejadian," tutur dia. (mcr34/jpnn)



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