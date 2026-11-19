jpnn.com, JAYAPURA - Prajurit TNI mengamankan dua pucuk senjata api di honai milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Gelibe, Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa (17/11).

"Kedua pucuk senjata api yang diamankan itu terdiri dari satu pucuk standar jenis Colt kaliber 22 LR dan satu pucuk senapan angin serta senjata tajam," kata Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto Brigjen TNI Riyanto, Rabu.

Dia mengatakan senjata api tersebut ditemukan saat prajurit melaksanakan Operasi Kinetik 3.29 untuk menindaklanjuti informasi tentang dugaan keberadaan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Baca Juga: Anggota KKB DPO Penembakan Brigpol Ronald Ditangkap Satgas ODC

Saat melakukan pemeriksaan lokasi, prajurit menemukan satu pucuk senjata api standar jenis Colt kaliber 22 LR, satu pucuk senapan angin, serta sejumlah senjata tajam dan perlengkapan lainnya.

"Semua hasil temuan didata untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," kata Brigjen TNI Riyanto.

Dia mengatakan pengamanan senjata api merupakan bagian dari upaya mengurangi potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah.

Baca Juga: Korps Marinir TNI AL Sita Senjata Diduga Milik KKB di Papua Pegunungan

“Setiap senjata yang berhasil diamankan berarti berkurangnya potensi ancaman terhadap keselamatan manusia dan prajurit harus tegas terhadap ancaman bersenjata, namun setiap tindakan wajib dilaksanakan secara selektif, terukur, profesional, dan menghormati hak masyarakat,” ujarnya.

Pangkoops TNI Habema mengatakan pihaknya mengajak pihak-pihak yang masih terlibat dalam kekerasan bersenjata untuk memilih penyelesaian secara damai dan kembali membangun kehidupan bersama masyarakat.