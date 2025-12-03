TNI AU Kerahkan Pesawat Untuk Angkut Logistik ke Aceh

jpnn.com, ACEH - TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan pesawat angkut untuk menerjunkan logistik dengan metode airdrop di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa.

Dinas Penerangan TNI AU dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, melaporkan bahwa logistik itu diterjunkan dari pesawat Hercules C-130J Super.

"Airdrop ini menjadi upaya lanjutan TNI AU dalam mempercepat distribusi logistik ke wilayah yang masih terdampak bencana dan terkendala akses darat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana saat di Jakarta, Selasa.

I Nyoman menjelaskan, personel menerjunkan bantuan tersebut ke titik lapangan Bima, Kecamatan Kualasimpang. Lokasi ini sebelumnya juga digunakan sebagai titik penyaluran bantuan helibox.

Logistik tersebut diterjunkan dengan payung Low Cost Low Altitude (LCLA).

"Sistem LCLA dirancang untuk memungkinkan paket bantuan turun secara stabil dan aman dari ketinggian minim, sehingga sangat efektif untuk menjangkau daerah sulit akses," kata I Nyoman.

Dia menyebut logistik yang dikirimkan TNI AU terdiri dari makanan, pakaian hingga kebutuhan primer lain yang dibutuhkan para korban banjir.

I Nyoman memastikan upaya pengiriman bantuan dengan metode airdrop akan terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan para korban banjir.