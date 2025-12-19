TNI AU Mengerahkan A400M Kirim 19 Ton Logistik ke Lokasi Bencana di Sumatra

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mengerahkan pesawat angkut A400M mengantar logistik bagi korban bencana di wilayah Sumatra.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Laksamana Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan pengerahan itu dilakukan pada Rabu (17/12).

"Pesawat berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) membawa muatan seberat 19.589 kilogram dengan muatan bahan pangan serta kebutuhan dasar masyarakat," kata I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (19/12).

Tidak hanya ke Lanud SIM, bantuan tersebut juga akan dikirimkan menggunakan A400M ke beberapa bandara di wilayah Sumatra.

"Bantuan di kirim ke berbagai lokasi, di antaranya Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh, Lanud Soewondo Medan, Lanud Sutan Sjahrir Padang, Bandara Sibolga, Bandara Lhokseumawe, dan Bandara Rembele," jelas dia.

Sesampainya di posko setiap bandara atau lanud, logistik itu akan disalurkan menggunakan helikopter ke beberapa lokasi bencana yang masih tidak bisa dijangkau via jalur darat karena akses terputus.

TNI AU juga telah menyiapkan beberapa unit helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke tempat-tempat tersebut.

I Nyoman melanjutkan upaya ini merupakan bagian dari komitmen TNI AU untuk mempercepat pemulihan pasca bencana.