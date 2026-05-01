TNI Bantah KKB Menyerang Markas Tentara

Pendam XVII Cendrawasih di Jayapura. ANTARA/Evarukdijati

jpnn.com, JAYAPURA - TNI membantah penyerangan ke Koramil Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kapendam XVII Cendrawasih Kolonel Inf Tri Purwanto mengatakan kabar itu hoaks.

"Yang pasti tidak ada penyerangan ke Koramil Dekai, termasuk prajurit yang gugur," tegas Tri Purwanto, Rabu.

Dia mengemukakan hal tersebut terkait berita tentang KKB menyerang Koramil Dekai hingga menewaskan seorang prajurit.

Menurut Kolonel Tri, berita tentang KKB menyerang Koramil Dekai hingga menewaskan seorang prajurit adalah hoaks atau tidak benar.

Narasi yang dinyatakan KKB tidak benar sehingga diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu yang sengaja disebarkan untuk membuat resah.

Dikatakannya, dari laporan yang dia terima, KKB telah melakukan penembakan terhadap warga sipil hingga menyebabkan tiga orang terluka.

Aksi yang dilakukan KKB itu tercatat Senin (27/4) satu warga ditembak dan Selasa (28/4) dua orang terluka.

