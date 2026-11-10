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TNI dan Polri Memperketat Pengamanan di Kawasan Bundaran HI

TNI dan Polri Memperketat Pengamanan di Kawasan Bundaran HI
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Ilustrasi prajurit TNI. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - TNI dan Polri memperketat pengamanan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Itu menyusul adanya agenda sejumlah unjuk rasa.

Sejumlah kendaraan operasional kepolisian terparkir di sepanjang trotoar Bundaran HI, tepatnya di depan Pos Polisi Thamrin.

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Puluhan sepeda motor trail milik Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri berjajar di area tersebut.

Selain itu, sejumlah sepeda motor patroli Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya juga disiagakan.

Pengamanan turut diperkuat dengan pengerahan kendaraan taktis (rantis), mobil pengangkut personel, serta kendaraan pengurai massa, termasuk mobil penyemprot air (water cannon).

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Sejumlah truk besar milik Korps Brimob terlihat terparkir memanjang di Jalan Sutan Syahrir yang sementara ditutup.

Sebuah kendaraan taktis berpelindung kawat pada bagian kaca depan juga disiagakan bersama bus pengangkut personel dan kendaraan barikade.

Aktivitas pedagang makanan dan minuman keliling juga masih terlihat melayani pembeli di Bundaran HI.

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