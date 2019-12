TNI Dukung Pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

jpnn.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan senantiasa memberikan bantuan dan dukungan baik personel maupun Alutsista yang sudah tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila diperlukan dalam mengamankan perayaan Natal tahun 2019 dan Tahun Baru 2020.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasional tahun 2019 dalam rangka Persiapan Operasi Lilin tahun 2019, bertempat di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).

Panglima TNI menuturkan bahwa momen penting dalam perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ada dua yaitu adanya pergerakan masyarakat dan kendaraan, sehingga diperlukan pelayanan publik di wilayah-wilayah konsentrasi masyarakat di perjalanan sampai tempat-tempat pariwisata atau tempat ibadah.

“Untuk itu, adanya jaminan keamanan dan kelancaran menjadi poin yang sangat penting,” tegasnya.

“Bila kita ambil pelajaran dari beberapa kejadian terdahulu bahwa tindakan teroris selalu menampakan momen-momen perayaan untuk melaksanakan aksinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan responsif, pondasi antar aparat dan selalu tukar menukar informasi,” ujarnya.

Panglima TNI menambahkan bahwa untuk hal tersebut perlu melaksanakan satu tindakan yaitu see something dan say something, artinya apabila ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan segera memberitahu kepada orang lain khususnya kepada aparat keamanan.

Di sisi lain, Panglima TNI mengingatkan bahwa musim hujan telah tiba, adanya bahaya banjir dan tanah longsor kemudian gangguan transportasi baik darat, laut dan udara menjadi antisipasi, sehingga instansi terkait seperti Basarnas harus terus mengantisipasi fenomena alam yang setiap tahun terus datang.

"Salah satu contoh adalah tempat penyeberangan apakah manifest nya sudah sesuai dengan daya angkut dari kapal tersebut dan yang paling penting adalah live vest nya harus menjadi perhatian,” katanya.