TNI Kerahkan Prajurit dalam Jumlah Besar ke Jakarta, Ada yang Genting?

jpnn.com, JAKARTA - TNI mengerahkan prajurit dalam jumlah besar ke Ibu Kota DKI Jakarta.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan hal tersebut dilakukan semata mata dalam rangka menjaga keamanan wilayah dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

"Pada prinsipnya, TNI AD berupaya menjaga kesiapsiagaan satuan dan personel dalam menghadapi setiap perkembangan situasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa," kata Donny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

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Namun demikian, Donny tidak menjelaskan secara rinci maksud dari pengerahan personel itu.

Dia hanya menjelaskan pengerahan personel diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di Jakarta. Saat kembali ditanya situasi apa yang dimaksud, dia enggan menjelaskan.

"Kapan pun negara membutuhkan, TNI AD siap melaksanakan tugas sesuai perintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif," terang dia.

Senada dengan Donny, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan pengerahan personel dalam jumlah besar dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga kesatuan Republik Indonesia.

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," kata Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11).