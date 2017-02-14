TNI Klarifikasi Video Viral Pendobrakan Pintu di Kantor Bupati Intan Jaya, Ternyata

jpnn.com - Komando Operasi (Koops) TNI Habema membantah personelnya terlibat aksi pendobrakan dan pengambilan komputer di Kantor Bupati Intan Jaya, Papua, seperti narasi dan video yang ramai di media sosial.

Kepala Penerangan Koops Letkol (Inf.) Wirya Arthadiguna mengatakan Koops TNI Habema bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi.

"Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, kami menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta," kata Letkol Wirya Arthadiguna dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Wirya menyebut potongan video yang ramai di media sosial itu merupakan peristiwa pada tahun 2021, saat kegiatan pemeriksaan keamanan di kantor bupati oleh Satgas Yonif 501/BY.

Video tersebut sempat diunggah di beberapa akun platform media sosial Instagram, salah satunya akun@kata_rakyat.

Saat itu, personel satgas memeriksa keamanan kantor bupati karena mendapat laporan dari salah satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

Dalam video yang viral tersebut, terlihat personel TNI mendobrak pintu di ruangan kantor bupati.

Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu tidak untuk mengambil komputer, seperti narasi yang beredar di media sosial.