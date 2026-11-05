TNI Mempertebal Keamanan Jakarta, Personel & Alutsista Siaga
jpnn.com - BANDUNG - TNI meningkatkan kesiapsiagaan personel dan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman termasuk kemungkinan gangguan keamanan di Jakarta.
Panglima Jenderal Agus Subiyanto mengatakan kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari langkah TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dan berbagai ancaman.
Dia menjelaskan bahwa di lingkungan TNI kondisi tersebut dikenal dengan istilah siaga.
Penerapannya disesuaikan dengan perkembangan situasi dan potensi ancaman di setiap wilayah.
"Di dalam internal TNI kami menggunakan istilah siaga. Siaga ini digunakan dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman," kata Agus di TMP Cikutra, Kota Bandung, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, ancaman yang diantisipasi TNI terbagi menjadi dua kategori, yakni ancaman alam dan buatan manusia.
Ancaman alam meliputi bencana banjir, kebakaran hutan, tsunami, dan berbagai bencana lainnya.
Sementara itu, ancaman buatan manusia antara lain konflik sosial, terorisme, radikalisme, hingga makar.
Penjelasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal pengamanan ekstra di wilayah Jakarta. Jelaskan tingkatan status siaga.
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