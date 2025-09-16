TNI Mengerahkan 100 Ribu Personel Rayakan HUT Ke-80 di Monas

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 100.000 personel akan dilibatkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta Pusat, pada 5 Oktober 2025. Personel itu mengikuti simulasi tempur, defile alat utama sistem senjata (alutsista) dan pengamanan wilayah Monas.

"Direncanakan melibatkan personel TNI dan masyarakat yang tergabung dalam Komponen Cadangan dan Pendukung dengan jumlah sekitar 100 ribuan, yang masih dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan dan gelar pasukan," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi Antara, Selasa (16/9).

Freddy menjelaskan personel TNI itu berasal dari tiga matra, yakni TNI AL, AU dan AD. Nantinya, pasukan elite di tiap matra akan menampilkan simulasi tempur di Silang Monas.

Tidak hanya itu, para personel juga akan menunjukkan kebolehan masing-masing alat utama sistem senjata dari setiap matra dari mulai kavaleri, artileri hingga pesawat tempur.

Hingga saat ini, pihaknya telah melakukan beragam persiapan teknis untuk perayaan HUT TNI di Monas.

"Saat persiapan sudah pada tahap perencanaan dan persiapan para koordinator per bidang, termasuk koordinasi juga dengan pemerintah daerah terkait penggunaan Silang Monas," ungkapnya.

Untuk diketahui, rangkaian perayaan HUT TNI sudah bergulir sejak Agustus 2025 lalu dengan kegiatan perlombaan olahraga yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

"Kemudian dilaksanakan pameran TNI pada tanggal 21 dan 22 September 2025, yang mana dilaksanakan bakti kesehatan, pembagian sembako, pameran alutsista dan gelar UMKM," jelas Freddy.