TNI Patroli Udara Awasi Pergerakan TPNPB OPM di Intan Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Pasukan TNI di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III melaksanakan patroli udara untuk memantau pergerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Patroli udara menggunakan dua helikopter TNI Angkatan Udara itu dipimpin langsung oleh Panglima Kogabwilhan III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto dan didampingi Kepala Staf Kogabwilhan III Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto.

Dalam keterangan yang diterima di Timika, Jumat, Lucky Avianto mengatakan patroli tersebut memantau secara langsung pergerakan sisa-sisa anggota separatis di wilayah itu yang bersembunyi di lembah dan hutan di Intan Jaya.

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Ia menegaskan upaya pengejaran sekaligus pemberantasan separatis TPNPB-OPM terus dilakukan oleh pasukan TNI di bawah kendali Kogabwilhan III agar situasi keamanan dan kondusivitas wilayah tetap terjaga sehingga masyarakat Papua dapat hidup dengan tenang dan damai.

"Ini juga merupakan upaya kami menciptakan daerah-daerah aman di wilayah Papua," ujarnya.

Selain melakukan patroli udara, Pangkogabwilhan III juga mengunjungi pasukan Satgas TNI Koops Habema di pos keamanan yang tersebar di titik-titik kuat di Intan Jaya untuk memberikan semangat sekaligus menganugerahkan penghargaan atas dedikasi dan prestasi prajurit yang berhasil menjalankan tugas menegakkan kedaulatan negara serta melindungi masyarakat di Papua.

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"Kami menyambangi pos-pos kami diawali dengan patroli udara untuk meyakinkan anggota TNI yang bertugas di pos-pos melaksanakan tugas dengan baik. Pada kesempatan ini juga kami memberikan piagam penghargaan kepada beberapa prajurit kami yang melaksanakan tugas dan berhasil," ujarnya.

Kogabwilhan III juga melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kedamaian Papua melalui berbagai kegiatan sosial, antara lain makan bersama, membuka pelayanan kesehatan dan pengobatan massal gratis, serta penyaluran sembako dan pemberian hewan ternak untuk dibudidayakan oleh masyarakat di wilayah itu.