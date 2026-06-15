TNI-Polri Bersinergi Pasang Barikade, Wujudkan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa yang Aman dan Tertib

jpnn.com, JAKARTA - Semangat kebersamaan dan sinergitas antara TNI dan Polri kembali terlihat dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta.

Personel Kodam Jaya bersama anggota Polda Metro Jaya bahu-membahu memasang barikade pembatas sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh pihak.

Asops Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Iswan Nusi mengatakan prajurit Kodam Jaya dan personel Polda Metro Jaya dengan penuh kekompakan, bergotong royong memasang barikade pengamanan sepanjang kurang lebih 15 meter di titik pelaksanaan aksi.

Barikade tersebut berfungsi sebagai pembatas sekaligus jalur pengamanan guna memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Pemandangan kebersamaan antara aparat TNI dan Polri saat mengangkat, menyusun, dan menata barikade menunjukkan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Brigjen TNI M Iswan Nusi dalam keterangan tertulis pada Senin (15/6).

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Dia menyebut sinergi yang terjalin tidak hanya memperkuat pengamanan di lapangan, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Pengamanan dilakukan untuk mengawal berbagai elemen massa, mulai dari mahasiswa hingga kelompok masyarakat lainnya yang melaksanakan aksi penyampaian aspirasi.