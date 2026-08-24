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TNI-Polri Masih Cari 9 Perempuan yang Disandera KKB

TNI-Polri Masih Cari 9 Perempuan yang Disandera KKB
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Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto (kanan). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAYAPURA - TNI dan Polri masih mencari sembilan orang perempuan Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang disandera KKB.

Komandan Korem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto mengatakan KKB yang membawa warga sipil itu diduga kelompok dari Kodap III Ndugama yang memang jaraknya tidak terlalu jauh, yakni dua hari berjalan kaki.

"Kami terus berupaya mencari agar dapat memulangkan mereka dan kembali ke tengah keluarganya," kata Brigjen TNI Vivin Alivianto, Minggu.

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Vivin mengatakan awalnya 11 orang perempuan yang dibawa KKB, tetapi dua orang ditembak hingga menyebabkan satu orang perempuan meninggal.

"Sedangkan seorang lainnya jatuh ke jurang. Namun, Jumat (21/8), sudah dievakuasi dan dirawat di rumah sakit Timika," kata Vivin.

Dia mengatakan insiden itu terjadi 16-17 Agustus lalu dan saat ini TNI berupaya memulihkan situasi keamanan di wilayah itu.

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Selain memulihkan situasi keamanan, kata Vivin, TNI menggandeng pemda setempat membantu memberikan makanan karena mereka takut ke kebun.

"Mereka yang dibawa KKB selain mama-mama juga ada anak perempuan dan berharap dapat segera dipulangkan agar berkumpul kembali dengan keluarga," kata Brigjen TNI Vivin Alivianto. (ant/jpnn)

TNI dan Polri masih mencari sembilan orang perempuan Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang disandera KKB.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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