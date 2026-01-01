TNI-Polri Paling Produktif Unggah Konten di Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Hasil analisis Big Data Evello terhadap akun resmi kementerian/lembaga di jejaring Instagram (IG) pada periode 1 Januari-2 Februari 2026 menunjukkan Polri dan TNI adalah institusi paling produktif mengunggah konten.

Pendiri firma Analitik Big Data Evello, Dudy Rudianto menyebut firmanya melakukan analitik spesifik terhadap 54 akun media sosial resmi kementerian/lembaga untuk melihat bagaimana pola interaksi mereka dengan publik.

"Khusus pada Instagram, Polri, TNI, dan Kementerian Pekerjaan Umum berada pada posisi teratas terbanyak mengunggah konten alias paling produktif," ujar Dudy.

Dia mengungkapkan Polri mengunggah 499 konten sekaligus menjadi institusi negara dengan produktivitas komunikasi tertinggi, disusul TNI sebanyak 339 konten, dan Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 240 konten.

Sementara itu, menurut Dudy, Kementerian Pertanian berada pada posisi teratas dengan interaksi percakapan tertinggi di kanal Instagram mereka.

"Kementan menuai 357.402 percakapan disusul Kementerian Sosial 132.067 percakapan, dan Sekretariat Kabinet dengan 45.358 percakapan," katanya.

Susunan itu kembali berubah berdasarkan interaksi pada tombol like Instagram. Dudy mengatakan Kementerian Sosial berada pada posisi teratas menuai like dari pengguna Instagram di akun resminya.

"Kementerian Sosial menuai 706.012 like disusul Sekretariat Kabinet sebanyak 667.835 like dan TNI sebanyak 520.983 like," ucap Dudy.