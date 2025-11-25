TNI Siapkan Kandidat Komandan Misi Perdamaian PBB untuk Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menjelaskan ragam tugas yang akan dijalankan komandan pasukan pemelihara perdamaian di Gaza. Freddy mengatakan tugas utama komandan yang akan dijabat perwira tinggi bintang tiga itu adalah mengendalikan seluruh jalannya operasi.

"Tugas utamanya adalah mengendalikan seluruh operasi, mulai dari pergerakan personel, logistik, hingga diplomasi internasional," kata Freddy Ardianzah kepada ANTARA ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (25/11).

Freddy menjabarkan tugas-tugas rinci yang harus dijalankan, yaitu mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga brigade komposit, mengatur koordinasi dengan PBB, negara-negara kontributor pasukan, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan, serta menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

Freddy menambahkan bahwa nantinya komandan pasukan akan bertugas langsung di wilayah Gaza bersama dengan personel. "Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB," jelas Freddy.

Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang menjadi kandidat untuk posisi strategis tersebut. Namun, Freddy enggan merinci nama-nama calon serta asal matra atau kesatuannya.

"TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB," tegas Freddy. (antara/jpnn)



