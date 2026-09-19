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TNI Tahan Letkol Arman Buntut Kasus Rumah Dinas Jadi Markas Judi Online

TNI Tahan Letkol Arman Buntut Kasus Rumah Dinas Jadi Markas Judi Online
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Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. (ANTARA/Walda Marison)

jpnn.com, JAKARTA - Mabes TNI melalui Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya/Jayakarta menahan Letkol Infanteri Arman terkait dugaan kasus penyalahgunaan rumah dinas militer menjadi markas judi online (judol).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menyebut Letkol Arman ditahan dalam rangka pemeriksaan.

”Terduga sudah ditahan dalam angka pemeriksaan di Pomdam Jaya,” ungkap Nas kepada awak media, Jumat (9/10).

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Jenderal bintang dua itu menyatakan kasus rumah dinas menjadi markas judol masih tahap penyelidikan. Sejumlah pihak turut diperiksa, termasuk Letkol Arman sebagai pemilik hunian.

”Semua yang dinilai perlu untuk kepentingan penyelidikan pasti diperiksa,” kata Nas.

Dia mengatakan sanksi akan diberikan oleh TNI apabila prajurit terbukti dalam kasus rumah dinas menjadi markas judol.

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”Bila terbukti pasti ada sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar dia.

Sebelumnya, TNI AD pada Minggu (4/10) mengamankan sebelas operator terkait dugaan rumah perwira di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim), dijadikan markas judol.

Pomdam Jaya/Jayakarta menahan Letkol Infanteri Arman demi kepentingan penyelidikan kasus penyalahgunaan rumah dinas jadi markas judi online.

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