TNI Tambah 6 Kodam Baru, Diresmikan Minggu 10 Agustus 2025
jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia menambah enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di tubuh TNI Angkatan Darat. Penambahan Kodam baru itu dilakukan dalam rangka penguatan pertahanan wilayah dan validasi organisasi.
Sebanyak enam kodam baru itu akan diresmikan dalam upacara validasi organisasi yang bakal digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, membenarkan informasi adanya penambahan enam kodam baru itu.
Berikut nama kodam baru berikut wilayah teritorialnya.
1. Riau dan Kepri (Kodam XIX/Tuanku Tambusai)
2. Padang & Jambi (Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol).
3. Lampung dan Bengkulu (Kodam XXI/Radin Inten)
4. Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan (Kodam XXII/Tambun Bungai)
