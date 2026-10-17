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TNI Temukan Senjata Caracal yang Dirampas OPM di Maybrat

TNI Temukan Senjata Caracal yang Dirampas OPM di Maybrat
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Senjata jenis Caracal beserta 17 butir amunisi kaliber 5,56 mm yang ditemukan personel Koops TNI Habema di sebuah gua kawasan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (16/10/2026) (ANTARA/Ho-Pen Habema)

jpnn.com - JAKARTA - Koops Habema TNI menemukan satu pucuk senjata yang sebelumnya sempat dirampas anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Senjata itu ditemukan di sebuah gua kawasan Kabupaten Maybrat, Kabupaten Papua Barat Daya, Jumat (16/10).

Koops Habema TNI menyatakan bahwa jenis senjata yang ditemukan adalah Caracal beserta 17 butir amunisi kaliber 5,56 mm.

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"Senjata tersebut sebelumnya dirampas kelompok bersenjata OPM Kodap IV/Sorong Raya dalam peristiwa penyerangan terhadap personel Satgas Yonif 9 Marinir di wilayah Sory pada 22 Maret 2026," kata Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/10).

Dia menambahkan bahwa personel yang menemukan senjata ini terdiri atas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 9 Marinir, Denkul 4/Rajawali V dari Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad, serta Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 764/IB.

Menurut dia, penemuan senjata ini merupakan hasil dari pemeriksaan Wakil Panglima Kodap IV Soraya OPM Zakarias Fatem yang ditangkap pada Rabu (14/10).

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Berdasarkan informasi yang didapat, personel langsung menelusuri beberapa lokasi hingga akhirnya mendapat satu buah pucuk senjata.

"Pengamanan kembali senjata tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan senjata api yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun aparat," kata Riyanto.

Koops Habema TNI menemukan kembali senjata api jenis Caracal yang sempat dirampas OPM.

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