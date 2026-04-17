TNN & PANDI Berkolaborasi, Tegaskan Kepemimpinan dalam Atasi Penyalahgunaan Domain

jpnn.com, JAKARTA - Trusted Notifier Network (TNN) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) melakukan kolaborasi dalam memerangi penyalahgunaan nama domain mulai Jumat (17/4).

TNN adalah organisasi yang menjembatani jaringan global dari Trusted Notifiers and Internet Intermediaries.

Sebagai Registri berkode negara Indonesia, Pandi bergabung sebagai Intermediary yang menangani laporan berkaitan dengan nama domain .id.

Kolaborasi ini menunjukkan suatu langkah maju dalam penanganan Penyalahgunaan DNS.

Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak mengungkapkan dengan bergabungnya dengan jaringan ini menunjukkan langkah kepemimpinan dalam mitigasi Penyalahgunaan Nama Domain.

Sebab, Pandi mengintegrasikan Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) dengan Trusted Notifiers global.

John melihat kesesuaian dengan pendekatan dan metode yang digunakan TNN dalam mitigasi penyalahgunaan daring.

“Sebagai Registri terbesar di Asia Tenggara, kami memprioritaskan proses penanganan yang teruji, cermat, dan efektif sejalan dengan regulasi Indonesia” terang John Sihar Simanjuntak.